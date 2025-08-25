Все детсады, школы и вузы Подмосковья готовы к началу учебного года
Все образовательные организации Подмосковья готовы к началу учебного года. Они проверены на безопасность, соблюдения норм СанПиНа, качества питания, наличия учебников и многие другое. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Вся приёмка в этом году переведена в цифровой формат. Это позволило уйти от бумажных актов и сократить согласование с трёх дней до 30 минут.
«В этом году у нас 440 тыс. дошкольников, 1,1 млн школьников и 80 тыс. студентов. Мы всегда с особым вниманием относимся к детям из многодетных семей, детям участников спецоперации и детям из малообеспеченных семей. По поручению губернатора оказываем им внимание, помогаем собрать ребенка в школу. В этом году 121 тыс. таких ребят проактивно получила выплаты, а первоклассники из семей с низкими доходами – школьные рюкзаки со всем необходимым», – доложила Болатаева на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.Обучать ребят в новом учебном году будут около 92 тыс. педагогов – 54,2 тыс. школьных учителей, 33,5 тыс. воспитателей и 4,1 тыс. преподавателей среднего профессионального образования – в колледжах, техникумах и училищах. За лето удалось привлечь 2,6 тыс. педагогов. Укомплектованность школ составляет 99,7%. До 29 августа она будет завершена.
С 1 сентября к работе в подмосковных школах приступят 100 лидеров образования из разных регионов. Это 50 учителей – победители и лауреаты профессиональных конкурсов, авторы публикаций в научных изданиях – и 50 лучших выпускников ведущих вузов страны.
В системе образования Московской области – 895 организаций. Это детсады, школы, колледжи и вузы. 1 сентября откроют ещё 26 новых школ и 15 детских садов. Кроме того, около 80 объектов получат вторую жизнь – это 57 школ, два колледжа и 17 садов, модернизированных по президентскому проекту.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО