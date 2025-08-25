Все детсады, школы и вузы Подмосковья готовы к началу учебного года

25 августа 2025, 15:43

оригинал Людмила Болатаева (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Все образовательные организации Подмосковья готовы к началу учебного года. Они проверены на безопасность, соблюдения норм СанПиНа, качества питания, наличия учебников и многие другое. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.





Вся приёмка в этом году переведена в цифровой формат. Это позволило уйти от бумажных актов и сократить согласование с трёх дней до 30 минут.



«В этом году у нас 440 тыс. дошкольников, 1,1 млн школьников и 80 тыс. студентов. Мы всегда с особым вниманием относимся к детям из многодетных семей, детям участников спецоперации и детям из малообеспеченных семей. По поручению губернатора оказываем им внимание, помогаем собрать ребенка в школу. В этом году 121 тыс. таких ребят проактивно получила выплаты, а первоклассники из семей с низкими доходами – школьные рюкзаки со всем необходимым», – доложила Болатаева на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.