Подмосковные школы приёмных родителей окончили более 30 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 30 тысяч человек прошли курс обучения в школах для приёмных родителей Московской области с запуска проекта, теперь программа дополнена двумя новыми модулями, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Наши курсы подготовки прошли более 30 тысяч приёмных родителей. Занятия проводятся бесплатно в очной и дистанционной формах. Заявление на приём в школу можно подать прямо из дома — в электроном виде», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.С этого года в школе появился модуль «Приём в семью ребенка после вторичного возврата», призванный помочь в ситуации, когда в семью попадает ребёнок, переживший смерть опекуна. Доступна также обновлённая программа «Подготовка профессиональных приемных родителей для создания ресурсных семей».
Подробная информация о школах приёмных родителей размещена на сайте «Усыновление в Московской области».
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