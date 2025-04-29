Подмосковные врачи спасли девочку от смертельного заболевания

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства выяснили причину заболевания ребёнка и спасли его от смертельного заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение ревматологии НИКИ детства впервые поступила шестилетняя жительница Дубны. У маленькой пациентки появился отёк кисти, и местные врачи предположили артрит. Ребёнка направили в отделение в институт.
Врачи приступили к лечению новейшим генно-инженерным препаратом. Уже после первой процедуры состояние девочки улучшилось – лихорадка прекратилась, а отёк сустава уменьшился.
После второго введения препарата пациентка почувствовала себя здоровой. Её выписали с рекомендацией каждые три месяца проходить динамическое наблюдение в НИКИ детства.
Читайте также:
В Московской области приглашают доноров со 2 отрицательной группой крови
Опубликован график приёма доноров в Подмосковья в майские праздники
В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга
«Девочка поступила с анемией и слабостью из-за длительной высокой температуры. Она не могла двигать левой кистью из-за выраженного отёка сустава. Мы провели инструментальные и лабораторные исследования: КТ, гастроскопию, колоноскопию, рентген, УЗИ суставов, взяли анализы, в том числе иммунологические. Пациентку также осмотрел главный внештатный ревматолог Московской области Владислав Севостьянов», – рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Ольга Ломакина.В итоге консилиум врачей поставил диагноз «юношеский артрит с системным началом». Это самый тяжёлый вариант ювенильного артрита, который может привести к летальному исходу.
Врачи приступили к лечению новейшим генно-инженерным препаратом. Уже после первой процедуры состояние девочки улучшилось – лихорадка прекратилась, а отёк сустава уменьшился.
После второго введения препарата пациентка почувствовала себя здоровой. Её выписали с рекомендацией каждые три месяца проходить динамическое наблюдение в НИКИ детства.
Читайте также:
В Московской области приглашают доноров со 2 отрицательной группой крови
Опубликован график приёма доноров в Подмосковья в майские праздники
В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга
Лора Луганская