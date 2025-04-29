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В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь ребёнка с редкой аневризмой сосудов головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику в плановом порядке поступил девятилетний мальчик с редкой аневризмой ствола основной артерии. Это расширение стенки артерии, которая отвечает за кровоснабжение мозга. Несвоевременное обращение за медицинской помощью могло бы привести к инсульту или кровоизлиянию в мозг.

Маленького пациента направили на операцию в отделение нейрохирургии.
«Такая патология встречается редко. При операции мы применили современные технологии имплантации поток-перенаправляющего стента. Через бедренную артерию провели катетер к сосудам головного мозга и разместили имплант в области аневризмы. Операция прошла успешно. Нам удалось устранит возможные риски разрыва», – рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.
Сейчас ребёнка уже выписали. Ему ещё предстоит пройти курс восстановительного лечения.

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В мае ветеринары организуют свыше 1,2 тыс. выездных вакцинаций домашних животных
29 апреля 2025, 17:18

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье продолжается сезон выездных вакцинаций домашних животных — за последний месяц специалисты Государственной ветеринарной службы провели более тысячи мероприятий в деревнях, селах и садовых товариществах всех городских округов региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мобильные ветеринарные пункты предлагают широкий спектр услуг: от вакцинации и чипирования до регистрации питомцев. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, в мае запланировано свыше 1,2 тыс. выездов. Это позволяет упростить доступ к ветеринарной помощи — владельцам животных не нужно везти их в клинику для проведения профилактики.

«Во время приема владельцы могут бесплатно вакцинировать животное против бешенства препаратом отечественного производства «Рабикан», а за дополнительную плату – комплексными вакцинами, одну из которых помогут подобрать ветеринарные врачи в зависимости от вида, породы, возраста и других данных питомца», — сказал Двойных.

Кроме того, владельцам собак напоминают о необходимости регистрации, если процедура не проводилась ранее. Данные питомца и его хозяина вносятся в Реестр. Это помогает оперативно определить владельца в случае, если животное потеряется.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

График работы мобильных ветеринарных пунктов обновляется ежемесячно. Так, 1 мая в Одинцовском округе прием животных пройдет в следующих локациях:
  • с 11:00 до 11:30 — у памятника в деревне Сальково;
  • с 11:45 до 12:15 — между домами №35 и №36 в поселке санатория «Поречье»;
  • с 12:30 до 13:00 — возле дома №8а в селе Троицкое.
Полный график с разбивкой по округам доступен на официальном сайте Министерства с разбивкой по Территориальным ветеринарным управлениям.

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Посетителей приглашают в парки Каширы на гимнастику и мастер-классы
29 апреля 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В парках городского округа Каширы на этой неделе будут проводиться различные спортивные занятия и мастер-классы, принять в них участие могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всех жителей округа и гостей наших парков на этой неделе ждёт утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», культурно-просветительская деятельность, мастер-классы, йога смеха и многое другое», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
В частности, 1 мая, в четверг, с полудня до 12:30 в городском парке Каширы будет проходить утренняя гимнастика, а с 12:30 до 13:00 — дыхательная гимнастика. 3 мая, в субботу, с 11:00 до 12:00 запланирован мастер-класс, с 12:00 до 13:00 — игровая программа, а с 13:00 до 14:00 будет работать «Зелёная школа». Часовая игровая программа ждёт посетителей парка и в воскресенье, 4 мая, она начнётся в полдень.

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#кашира
#парк
#активное долголетие
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Названы участники подмосковного литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»
29 апреля 2025, 16:46

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В усадьбе Вязёмы 6-8 июня состоится юбилейный литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, его приурочат к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Фестиваль объединит поэзию, театр, музыку и художественное слово в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина. Там прошли детские годы великого поэта.
«В год пятилетия фестиваля мы гордимся тем, что Подмосковье становится точкой притяжения для всех, кто ценит силу слова, музыку и театр. «Проект: ПОЭТ» показывает, что поэзия остаётся современной, нужной и способной трогать сердца», – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Гостей фестиваля ждут выступления звёзд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы и «открытый микрофон», где каждый сможет выйти на сцену и прочитать любимые стихи или стихи собственного сочинения.

Среди участников – артисты Борис Щербаков, Юлия Рутберг, Гоша Куценко, Борис Андрианов, Павел Деревянко, Даша Блохина, стендап-комик Евгений Чебатков, поэтесса Таня Равилова, певица и автор песен VLADA MIRAVI, заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», которые исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius.

Для юных гостей подготовлена отдельная программа.

Одним из ключевых событий станет бесплатный показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Это масштабная экранизации о жизни и внутреннем мире поэта. Показ пройдёт под открытым небом.

Билеты на фестиваль доступны на сайте музея.

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В Мособлизбиркоме обсудили применение ИИ на выборах
29 апреля 2025, 16:27

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Круглый стол на тему «Искусственный интеллект и выборы: от теории к практике» состоялся в Мособлизбиркоме, участниками встречи стали молодые организаторы выборов из Московской области, педагоги МФЮА, РАНХиГС и МГУ в сфере политологии и IT, а также члены и сотрудники аппарата Мособлизбиркома, сообщает пресс-служба комиссии.
«Сначала мы обсудили, что такое нейросети и искусственный интеллект, как появились, как работают, а также чем могут быть полезны нам. Затем обсудили, как ИИ уже применяется в избирательных процессах и политике», — сказал секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Встреча завершилась решением практических задач. Участники круглого стола, разделившись на команды, учились с помощью нейросети искать идеи для мероприятий различных форматов, нацеленных на привлечение внимания молодёжи к выборам в Московской области, и писать сценарии.

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Подмосковные врачи получили с начала года 49 бесплатных земельных участков
29 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Медицинские специалисты Московской области с начала текущего года получили в безвозмездное пользование 49 участков в рамках льготной региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Больше всего участков в текущем году выделили в округе Щёлково — здесь землю получили девять врачей. В Коломне врачам выделили восемь участков, а в округах Чехов, Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский, Пушкинский и Орехово-Зуевский — по три участка», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
В программе «Земля врачам» могут принять участие медики 39 специальностей в 32 округах Московской области. Заявку на получение земли можно подать через местную администрацию и выбрать участок из списка.

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