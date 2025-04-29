В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга

Круглый стол на тему «Искусственный интеллект и выборы: от теории к практике» состоялся в Мособлизбиркоме, участниками встречи стали молодые организаторы выборов из Московской области, педагоги МФЮА, РАНХиГС и МГУ в сфере политологии и IT, а также члены и сотрудники аппарата Мособлизбиркома, сообщает пресс-служба комиссии.