В Центре Рошаля спасли мальчика с редкой аневризмой сосудов мозга

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь ребёнка с редкой аневризмой сосудов головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику в плановом порядке поступил девятилетний мальчик с редкой аневризмой ствола основной артерии. Это расширение стенки артерии, которая отвечает за кровоснабжение мозга. Несвоевременное обращение за медицинской помощью могло бы привести к инсульту или кровоизлиянию в мозг.
Маленького пациента направили на операцию в отделение нейрохирургии.
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Маленького пациента направили на операцию в отделение нейрохирургии.
«Такая патология встречается редко. При операции мы применили современные технологии имплантации поток-перенаправляющего стента. Через бедренную артерию провели катетер к сосудам головного мозга и разместили имплант в области аневризмы. Операция прошла успешно. Нам удалось устранит возможные риски разрыва», – рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.Сейчас ребёнка уже выписали. Ему ещё предстоит пройти курс восстановительного лечения.
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Лора Луганская