Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по финграмотности

09 октября 2025, 13:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье стартовала олимпиада по финансовой грамотности для школьников. Это уже второй сезон проекта, который проводят Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области.