Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по финграмотности
В Подмосковье стартовала олимпиада по финансовой грамотности для школьников. Это уже второй сезон проекта, который проводят Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области.
К участию приглашают учеников 7–11 классов. Олимпиада проходит онлайн и состоит из двух этапов. Ребятам предстоит показать знания не только в финансовых вопросах, но и в бытовых ситуациях — уметь анализировать экономику и находить практичные решения повседневных задач.
На первом этапе школьники отвечают на пять тестовых вопросов. После успешного прохождения им открывают доступ ко второму туру — десяти тестам и трём творческим заданиям с развёрнутыми ответами.
Олимпиада проходит с 22 сентября по 31 октября. Каждый участник может выполнять задания в удобное время, главное — успеть до конца установленных сроков.
По итогам всех этапов комиссия выберет 15 финалистов, среди которых определят победителей и призёров.
