Подмосковные школьники попробуют силы в математической олимпиаде
В Подмосковье 24 ноября стартует ежегодная математическая олимпиада «Вершина». Она будет приурочена ко дню рождения знаменитого российского математика Николая Лобачевского, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Принять участие в олимпиаде смогут школьники 5-10 классов. Предусмотрено три этапа – школьный, муниципальный и региональный.
Первый организуют на платформе «Моя школа» в дистанционном формате. Участники получат доступ к заданиям через личный кабинет, где смогут выполнить соответствующие их учебной программе задания.
Муниципальный этап состоится в очном формате на базе опорных школ-участников проекта «Математические классы Подмосковья».
Региональный этап пройдёт в формате математического футбола. Он запланирован 5 декабря на базе Областного технолицея им. В.И. Долгих. Участниками станут 50 команд-победителей муниципального этапа.
Как отметили в ведомстве, задача олимпиады «Вершина» заключается в вовлечении школьников в командное решение математических задач.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
