Подмосковные школьники попробуют силы в математической олимпиаде

21 ноября 2025, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье 24 ноября стартует ежегодная математическая олимпиада «Вершина». Она будет приурочена ко дню рождения знаменитого российского математика Николая Лобачевского, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.