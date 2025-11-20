Подмосковные юнармейцы победили на конкурсе «Сыны и Дочери Отечества»

20 ноября 2025, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Группа Почётного караула детского морского центра «Альбатрос» из Домодедово стала победителем финального этапа Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества». Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.