Подмосковные юнармейцы победили на конкурсе «Сыны и Дочери Отечества»
Группа Почётного караула детского морского центра «Альбатрос» из Домодедово стала победителем финального этапа Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества». Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.
Ребята смогли выйти в финал после уверенной победы на отборочном этапе в Сергиевом Посаде. Тогда команда заняла первое место в номинации «Знаменная группа» и доказала, что их длительные тренировки действительно дали результат.
Финал провели на базе Музея Победы в Москве. Юнармейцы из Домодедово выступили с программой, где объединили элементы строевой подготовки и работу с оружием. По итогам они вошли в число лучших знаменных групп страны и получили звание финалистов «Марша Победителей».
В финале принимали участие около 800 воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений. Всего в этом году конкурс охватил более 9000 детей, подростков и их наставников со всей России. «Сыны и Дочери Отечества» проводят с 2015 года при поддержке Министерства обороны РФ. Проект объединяет сильнейшие патриотические коллективы страны.
