В Подмосковье обсудили предложения для новой Народной программы «Единой России»

Круглый стол, посвящённый итогам выполнения Народной программы «Единой России» в Московской области в части здравоохранения и семейной политики за последние пять лет, а также предложениям по новой программе, состоялся в Детском научно-клиническом центре имени Леонида Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Народная программа формируется по наказам избирателей в русле национальных проектов. Благодаря работе по этой программе в Подмосковье на 37% выросло число многодетных семей. Увеличилась также кадровая укомплектованность медучреждений, зарплата врачей и выживаемость пациентов.





«В рамках сбора инициатив для новой программы руководитель благотворительного фонда «Восход надежды» Роман Назыров предложил убрать возрастной ценз для родителей при выдаче выплаты в размере 300 тысяч рублей на рождение третьего или последующих детей. А учредительница волонтёрской организации «Доброе сердце Голицыно» Марина Савкина призвала ускорить строительство детской поликлинике в Голицыне», — говорится в сообщении.