Турнир памяти тренера Казунина собрал в Ивантеевке более 160 дзюдоистов
Восьмой турнир по дзюдо для юношей и девушек до 18 лет, посвящённый памяти заслуженного тренера России Юрия Казунина, состоялся в Ивантеевке в субботу, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Соревнования провели во дворце спорта «Олимп». Участие в турнире приняли 163 спортсмена из 22 команд, представляющих шесть российских регионов: Подмосковье, Москву, Санкт-Петербург, Орловскую, Тверскую и Рязанскую области.
«Пушкинский округ представляли воспитанники спортшколы «Ивантеевка». Они завоевали девять медалей», — говорится в сообщении.На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Лейла Салабутова, Алёна Доланча, Алиса Михайлова, Валерия Машкова, Ксения Круглова и Иван Малков. Серебро выиграл Булат Абайдуллин, а бронзовая награда досталась Алине Бородавченко и Рустаму Карибову.