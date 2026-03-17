Турнир памяти тренера Казунина собрал в Ивантеевке более 160 дзюдоистов

17 марта 2026, 14:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Восьмой турнир по дзюдо для юношей и девушек до 18 лет, посвящённый памяти заслуженного тренера России Юрия Казунина, состоялся в Ивантеевке в субботу, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Соревнования провели во дворце спорта «Олимп». Участие в турнире приняли 163 спортсмена из 22 команд, представляющих шесть российских регионов: Подмосковье, Москву, Санкт-Петербург, Орловскую, Тверскую и Рязанскую области.





«Пушкинский округ представляли воспитанники спортшколы «Ивантеевка». Они завоевали девять медалей», — говорится в сообщении.