Подмосковные школьники смогут стать участниками спецпроекта «Всегда готов!»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Проект «Другое Дело» запустил регистрацию на спецпроект «Всегда готов!» для подростков от 14 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В четвёртом сезоне участникам из Московской области предстоит два конкурсных этапа: творческая заявка и творческое задание. Победа в спецпроекте позволит 200 школьникам из разных регионов отправиться на обучающую программу в Мастерскую управления «Сенеж».
Заявку на участие можно подать до 22 июня на сайте. Там же размещены информация о спецпроекте и правила отбора.
Спецпроект «Другого Дела» «Всегда готов!» посвящён патриотической тематике. Его цель – популяризация духовно-нравственных ценностей, традиций поколений и патриотического воспитания среди подростков, а также отбор активистов проекта «Другое Дело».
Читайте также:
Объявлены победители регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье»
В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Вместе против коррупции!»
Заявку на участие можно подать до 22 июня на сайте. Там же размещены информация о спецпроекте и правила отбора.
Спецпроект «Другого Дела» «Всегда готов!» посвящён патриотической тематике. Его цель – популяризация духовно-нравственных ценностей, традиций поколений и патриотического воспитания среди подростков, а также отбор активистов проекта «Другое Дело».
«В этом году ожидается более 10 тыс. участников из всех регионов. Название «Всегда готов!» отражает его суть – быть готовым к новым знаниям, свершениям и возможностям, которые даёт президентская платформа. Для ребят подготовлена насыщенная программа с ведущими медиаспикерами и блогерами. С ними они смогут прокачать навыки создания вирального и UGC-контента, работы с соцсетями и личным брендом, найти единомышленников» – сказал первый замгендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.Программа развития «Другое Дело» федерального проекта «Россия – страна возможностей» действует в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Она была запущена в июне 2021 года. С тех пор к программе присоединились свыше 7 млн участников из 89 регионов страны.
Читайте также:
Объявлены победители регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье»
В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Вместе против коррупции!»
Лора Луганская