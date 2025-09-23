Подмосковные школьники смогут выступить на Международном инженерном чемпионате
С сентября по ноябрь 2025 года пройдёт Осенний кубок Школьной лиги проекта «Международный инженерный чемпионат CASE-IN». Это соревнования школьников в решении инженерных кейсов, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Проект направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий. В этом году Школьная лига проходит по двум направлениям: «Всероссийское соревнование среди школьников по решению инженерных кейсов» и «Теплоэнергетика». Мероприятие состоит из заочного отборочного этапа и очного финала в Москве. Команды школьников восьмых – 11-х классов должны решить практическое задание на основе реальной технологической или производственной ситуации.
Решения участников оценят эксперты – специалисты отраслевых компаний и преподаватели вузов. Финалисты и победители смогут приехать на финал проекта в Москву. Им вручат сертификаты и дипломы, гарантирующие получение дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России. Список учебных заведений, предоставляющих дополнительные баллы, указан на сайте.
Победителей и призёров пригласят на профильные смены всероссийских детских центров. Они также получат ценные призы от организаторов.
Для участия в проекте по направлению «Всероссийское соревнование среди школьников по решению инженерных кейсов» необходимо сформировать команды в составе трёх или четырёх человек и пройти индивидуальную регистрацию до 20 октября.
Для участия в направлении «Теплоэнергетика» также нужно сформировать команды и пройти регистрацию по ссылке до 20 октября.
Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте.
