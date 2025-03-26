Подмосковные школьники стали комментаторами матча сборной России по футболу

Ученик седьмого класса Зареченской школы в Одинцове Аркадий Амбарцумов и восьмиклассница московской школы № 2097 Александра Наумова выступили в роли комментаторов матча между сборными России и Замбии в телеграм-канале проекта «Футбол в школе», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.