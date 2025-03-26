Подмосковные школьники стали комментаторами матча сборной России по футболу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Министерство физической культуры и спорта
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Ученик седьмого класса Зареченской школы в Одинцове Аркадий Амбарцумов и восьмиклассница московской школы № 2097 Александра Наумова выступили в роли комментаторов матча между сборными России и Замбии в телеграм-канале проекта «Футбол в школе», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ребята провели матч, находясь за воротами, что позволило им максимально погрузиться в атмосферу игры и передать зрителям эмоции с самой кромки поля. Впервые участники проекта «Футбол в школе» были привлечены к подобным активностям во время игры национальной сборной.
Ранее Александра и Аркадий уже принимали участие в суперфинале Кубка России 2023/24. За день до матча они присутствовали на предматчевых пресс-конференции и тренировках, а в день игры снимали фото- и видеоконтент с поля, включая церемонию награждения. Все материалы были опубликованы в соцсетях проекта.
«Футбол в школе» — инициатива Российского футбольного союза, направленная на популяризацию футбола среди школьников. В рамках проекта дети и подростки по всей стране занимаются футболом на уроках физкультуры, участвуют в школьных секциях, турнирах «Кожаный мяч» и различных фестивалях.
В 2024/25 учебном году к проекту присоединились 5 185 школ из 83 регионов России, а общее число участников превысило 1,8 миллиона школьников, среди которых значительное количество девочек. Программа реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Министерства просвещения России и входит в стратегию развития физической культуры и спорта.
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Ранее Александра и Аркадий уже принимали участие в суперфинале Кубка России 2023/24. За день до матча они присутствовали на предматчевых пресс-конференции и тренировках, а в день игры снимали фото- и видеоконтент с поля, включая церемонию награждения. Все материалы были опубликованы в соцсетях проекта.
«Футбол в школе» — инициатива Российского футбольного союза, направленная на популяризацию футбола среди школьников. В рамках проекта дети и подростки по всей стране занимаются футболом на уроках физкультуры, участвуют в школьных секциях, турнирах «Кожаный мяч» и различных фестивалях.
В 2024/25 учебном году к проекту присоединились 5 185 школ из 83 регионов России, а общее число участников превысило 1,8 миллиона школьников, среди которых значительное количество девочек. Программа реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Министерства просвещения России и входит в стратегию развития физической культуры и спорта.
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Дайана Хусинова