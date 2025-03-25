Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами

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Подмосковные теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира Женской теннисной ассоциации в Майами. Они разгромили Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из КНР со счётом 6:1, 6:2.
«Теперь17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер встретятся с представительницей России Екатериной Александровой и американкой Пэйтон Стирн. В парном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации Шнайдер занимает 26-е место, Андреева - 29-е. В январе спортсменки выиграли турнир в австралийском Брисбене, а в 2024 году они завоевали серебро Олимпиады в Париже в парном разряде», – передаёт ТАСС.Турнир в Майами категории WTA 1000, проводится на покрытии «хард». Его призовой фонд превышает 8,9 млн долларов.
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