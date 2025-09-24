Подмосковные школьники стали победителями финала «Зарницы 2.0»

24 сентября 2025, 20:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Отряд «Орлёнок» из Любучанской школы городского округа Чехов выиграл финал военно-тактической игры «Зарница 2.0». Ребята выступали в составе армии «Ока» от Центрального федерального округа и в решающем бою обошли команду «Кама», рассказали в подмосковном Минобразования.