Подмосковные школьники стали победителями финала «Зарницы 2.0»
Отряд «Орлёнок» из Любучанской школы городского округа Чехов выиграл финал военно-тактической игры «Зарница 2.0». Ребята выступали в составе армии «Ока» от Центрального федерального округа и в решающем бою обошли команду «Кама», рассказали в подмосковном Минобразования.
В масштабном соревновании участвовали более 900 молодых ребят из 96 команд со всей страны. Финал проходил по системе сводных армий, где школьники демонстрировали навыки в военно-прикладных дисциплинах, отрабатывали тактические операции, взаимодействие в команде и роль гарнизонной службы.
Игра прошла под руководством ветеранов боевых действий и была направлена на развитие командной работы, стратегического мышления и умения применять современные технологии в полевых условиях.
