Подмосковные школьники стали победителями и призёрами конкурса «Знаешь? Научи!»

30 мая 2025, 14:49

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Две высшие награды завоевали школьники из Московской области на конкурсе научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», и ещё пятеро представителей Подмосковья стали призёрами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.







«Максим Запара из школы №4 им. Г. К. Жукова в Краснознаменске одержал победу в номинации «Электродвижение» победил, а Софья Воропай из школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов в Дубне победила в номинации «Внекорабельная эра: будущее в космосе». Ещё у пяти ребят — призовые места. Поздравляю победителей, призеров, участников — будущее науки в надежных руках!» — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.