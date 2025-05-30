В балашихинском музее «Картинка» открываются выставки двух художников

30 мая 2025, 12:30

Фото: страница музея «Картинка» в ВК

Две выставки откроются в музее «Картинка» в балашихинском микрорайоне Железнодорожный в субботу, 31 мая. На одной представлены картины местной художницы Екатерины Кашниковой, во вторую экспозицию вошли работы знаменитого советского графика, живописца, книжного иллюстратора Виктора Дувидова.





Выставка Екатерины Кашниковой называется «Искры радости». Посетители увидят 40 картин, которые художница создала за последние 15 лет.





«Катя Кашникова – молодая женщина, инвалид первой группы, попавшая 20 лет назад в страшную аварию. Она пишет замечательные картины. Очень хорошо чувствует цвет», —сказала заведующая отделом «Картинка» Краеведческого музея Железнодорожного Анастасия Воронцова.

«Я стараюсь рисовать с раннего утра и до самого вечера, пока есть дневной свет. Конечно, мне непросто держать в руках кисть и смешивать краски. Но это такая необыкновенная радость – иметь возможность рисовать! (…) Но я не хочу, чтобы зрители меня жалели. Дескать, и инвалиды тоже умеют рисовать. Нет. Я профессиональная художница. И мои работы не про преодоление. Я хочу поделиться со своим зрителем искорками радости. Своим видением красоты мироздания», — подчеркнула Екатерина Кашникова.

«Виктор Аронович Дувидов — человек удивительной судьбы. Он родился в Испании, был сыном испанских антифашистов, в детстве его эвакуировали в СССР. Здесь мальчик рос в приёмной семье. Его отец был рентгенологом и одновременно работал в Большом театре. Виктор был знаком с Марисом-Рудольфом Лиепой и Майей Плисецкой», — рассказала Анастасия Воронцова.