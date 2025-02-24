Подмосковные школьники стали призёрами Национальной технологической олимпиады

Фото: пресс-служба НТО
Первые в этом сезоне финалы Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников 8-11 классов состоялись в России в категориях «Разработка мобильных приложений» и «Технологии виртуальной реальности», в число призёров в обоих направлениях вошли ребята их Московской области, сообщает пресс-служба НТО.
«Финалистами направления «Технологии виртуальной реальности» стали 37 человек, одним из призёров в этом профиле стал ученик лицея научно-инженерного профиля подмосковного Королёва. А в профиле «Разработка мобильных приложений» в число призёров вошёл ученик средней школы имени А.С. Попова в посёлке Власиха Дмитрий Шиляев», — говорится в сообщении.Победители олимпиады получат дипломы, а также 100 баллов за ЕГЭ или возможность поступить без экзаменов в ведущие вузы России.
Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Минобрнауки РФ с президентской платформой «Россия — страна возможностей».
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Лев Каштанов