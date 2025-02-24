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Подмосковные школьники стали призёрами Национальной технологической олимпиады

Фото: пресс-служба НТО

Фото: пресс-служба НТО

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Первые в этом сезоне финалы Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников 8-11 классов состоялись в России в категориях «Разработка мобильных приложений» и «Технологии виртуальной реальности», в число призёров в обоих направлениях вошли ребята их Московской области, сообщает пресс-служба НТО.
«Финалистами направления «Технологии виртуальной реальности» стали 37 человек, одним из призёров в этом профиле стал ученик лицея научно-инженерного профиля подмосковного Королёва. А в профиле «Разработка мобильных приложений» в число призёров вошёл ученик средней школы имени А.С. Попова в посёлке Власиха Дмитрий Шиляев», — говорится в сообщении.
Победители олимпиады получат дипломы, а также 100 баллов за ЕГЭ или возможность поступить без экзаменов в ведущие вузы России.

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Минобрнауки РФ с президентской платформой «Россия — страна возможностей».

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#школьники
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#московская область
Из Подмосковья в Донбасс отправилась 165-я фура акции «Доброе дело»
24 февраля 2025, 11:06

Фото: пресс-служба МИМП МО

Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи жителям новый территорий России и бойцам специальной военной операции проходит в Московской области, в преддверии 23 февраля в рамках акции был открыт сбор «Доброе дело — нашим Защитникам». Собранные вещи стали грузом 165-й фуры, отправленной из Подмосковья с начала акции, сообщает пресс-служба областного министерства информации и молодежной политики, координирующего добровольческое движение в регионе.
«В сборе «Доброе дело — нашим Защитникам» приняла активное участие подмосковная молодежь. Ребята не только собирали необходимые вещи, но и делали их сами: окопные свечи, маскировочные сети, игрушки-талисманы, а также писали письма со словами поддержки», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

Акция «Доброе дело — нашим Защитникам» проходила с 5 по 12 февраля, в рамках акции было собрано около 20 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует широкий комплекс мер по поддержке добровольцев и волонтёров. В частности, им предоставляется финансовая помощь в виде грантов и субсидий, а также губернаторской премии «Наше Подмосковье», государственное страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий и в обмене опытом с другими волонтёрами, консультационная и информационная поддержка.

Подробная информация о мерах поддержки волонтёров в Подмосковье размещена по ссылке.

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В Подмосковье к 23 февраля собрали около 20 тонн гуманитарных грузов

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#гуманитарная помощь
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В Московской области оптимизировали работу трёх светофоров
24 февраля 2025, 10:46

Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области оптимизировали работу трёх светофоров
«В Раменском округе были скорректированы утренний, вечерний, дневной и ночной режимы светофоров на пересечении Южного проспекта с Детской улицей в дачном посёлке Удельная, а также на пересечении улиц Интернациональная и Леволинейная в рабочем посёлке Быково. А в Красногорске на 15 секунд увеличили время выезда из бизнес-центра «Рига-Лэнд» в период с 17:00 до 19:00», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники Мосавтодора установили новый светофор в Ленинском округе: на Расторгуевском шоссе на выезде из жилого комплекса «Бутово парк» в сторону Симферопольского шоссе. А в селе Озерецкое Дмитровском округе дорожники подключили секции, регулирующие левый поворот, на пересечении Рогачёвского шоссе с поворотом к озеру Круглое.

В областном Минтрансе отметили, что оптимизация работы светофоров увеличивает пропускную способность перекрёстков до 15%.

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#минтранс мо
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В Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест
24 февраля 2025, 10:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 500 учеников и детского сада на 120 воспитанников, появился на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в посёлке Красково городского округа Люберцы, разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В воспитательно-образовательном центре будут универсальные классы, а также лаборатории, кабинеты искусства, музыкальные классы, актовый зал, художественные мастерские и зоны проектной деятельности. В состав центра войдёт двухэтажный библиотечно-информационный центр, рассчитанный как на индивидуальную, так и на групповую работу», — говорится в сообщении.
В здании предусмотрен спортивный зал с площадками для командных игр и скалодромом, а на прилегающей территории обустроят футбольное поле, беговые дорожки и зоны подвижных игр.

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#люберцы
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В Подмосковье обновили онлайн-услугу по оформлению компенсации расходов на ЖКХ
24 февраля 2025, 10:13

Фото: istockphoto.com/Paperkites

Сервисы предпроверки добавили к услуге по оформлению компенсации расходов по оплате ЖКУ на госпортале Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Оформление компенсации расходов на ЖКУ является одной десяти самых востребованных услуг на подмосковного госпортале. Теперь у этой услуги заработали сервисы предпроверки ранее поданного заявления и ранее назначенной меры социальной поддержки», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что получить компенсацию за оплату ЖКУ в Подмосковье могут инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, учителя, работающие в сельской местности и представители ряда других льготных категорий.

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Участие в марафоне BELLA RUN в Егорьевске приняли 500 человек
24 февраля 2025, 09:40

Фото: Юлия Андросова

500 человек из 26 российских регионов и Беларуси стали участниками зимнего забега BELLA RUN, который состоялся в воскресенье, 23 февраля, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Гуслица» в подмосковном округе Егорьевск, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
BELLA RUN — ежегодный забег, сейчас он состоялся в одиннадцатый раз. И популярность его растёт. Впечатлениями от мероприятия поделился ведущий марафона Михаил Трошинский.

«Я приехал из Самары. Работаю ведущим марафона уже третий год. Егорьевский марафон вырос на моих глазах. Количество участников увеличилось в десять раз. Он стал одним из десяти самых популярных марафонов в России», — сказал Михаил Трошинский.
Для участников спортивного праздника были подготовлены разные дистанции — на 10 км, 21,1 км и 42,2 км для взрослых и дистанции на 1 км и 5 км — для детей и подростков, а также для участников старше 60 лет.

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