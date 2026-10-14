Подмосковные школьники выиграли 11 медалей на шахматном первенстве Азии

14 октября 2026, 10:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве Азии среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Турнир проходил с 3 по 10 октября в Туле. Участники соревновались в трёх дисциплинах: классических шахматах, блице и рапиде.





«В классических шахматах у подмосковных школьников шесть наград. Золото взяла София Гаер, на вторую ступень пьедестала почёта поднялись Ульяна Бубнова и Алиса Юнкер, а бронзовые награды получили Александр Мармылев, Александра Морозова и Лев Егорушкин», — говорится в сообщении.