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Подмосковные школьники выиграли 11 медалей на шахматном первенстве Азии

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве Азии среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Турнир проходил с 3 по 10 октября в Туле. Участники соревновались в трёх дисциплинах: классических шахматах, блице и рапиде.

«В классических шахматах у подмосковных школьников шесть наград. Золото взяла София Гаер, на вторую ступень пьедестала почёта поднялись Ульяна Бубнова и Алиса Юнкер, а бронзовые награды получили Александр Мармылев, Александра Морозова и Лев Егорушкин», — говорится в сообщении.
В рапиде золотые медали выиграли Ульяна Бубнова и Алиса Юнкер, а бронзу завоевали София Гаер и Татьяна Клюева. Кроме того, София одержала победу в блице.
Лев Каштанов

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