Подмосковные школьники выиграли 11 медалей на шахматном первенстве Азии
Четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве Азии среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Турнир проходил с 3 по 10 октября в Туле. Участники соревновались в трёх дисциплинах: классических шахматах, блице и рапиде.
«В классических шахматах у подмосковных школьников шесть наград. Золото взяла София Гаер, на вторую ступень пьедестала почёта поднялись Ульяна Бубнова и Алиса Юнкер, а бронзовые награды получили Александр Мармылев, Александра Морозова и Лев Егорушкин», — говорится в сообщении.В рапиде золотые медали выиграли Ульяна Бубнова и Алиса Юнкер, а бронзу завоевали София Гаер и Татьяна Клюева. Кроме того, София одержала победу в блице.