В Подольске ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Литейный»
В жилом комплексе «Литейный» в Подольске построили и ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Разрешение на ввод выдало Министерство жилищной политики Московской области застройщику ООО СЗ «Литейный. Лайф». Об этом сообщили в ведомстве.
Общая площадь дома превышает 9 200 м². В нем разместили 153 квартиры с разными планировками. Застройщик продумал входные группы с учетом удобства для всех жителей, включая маломобильных граждан. Рядом с домом оборудовали детские и спортивные площадки, а еще — гостевую парковку.
ЖК «Литейный» состоит из двух монолитно-кирпичных домов комфорт-класса с общим двором. Территорию благоустроили, озеленили. Здесь также установили систему видеонаблюдения для обеспечения дополнительной безопасности.
Комплекс расположен в центральной части Подольска. Жители смогут пользоваться всей необходимой инфраструктурой рядом с домом. Напротив — детский сад, недалеко есть школа, Дом культуры «Октябрь» и спорткомплекс «Труд».
В Московской области застройщики — ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21», «Брусника» и другие — вместе с жильем строят социальную и транспортную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.
