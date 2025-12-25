В Подольске ввели в эксплуатацию новый дом в ЖК «Литейный»

25 декабря 2025, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Литейный» в Подольске построили и ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Разрешение на ввод выдало Министерство жилищной политики Московской области застройщику ООО СЗ «Литейный. Лайф». Об этом сообщили в ведомстве.