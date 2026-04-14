В Подмосковье стартовала олимпиада для школьников по основам безопасности

На образовательной платформе Учи.ру стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя». Она будет продолжаться до 29 мая, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Олимпиада направлена на формирование у детей базовых навыков безопасного поведения в повседневной жизни. Участвовать в ней могут дошкольники и учащиеся 1-11 классов. Они на практических примерах отработают алгоритмы действий в типовых ситуациях – дома, в городе и на природе. Задания моделируют реальные ситуации, что позволит детям в безопасной обстановке понять, как действовать при пожаре, утечке газа и в других случаях.

«Важно, что ребята проверят свои знания в преддверии летних каникул. Чтобы долгожданный отдых оставил только приятные воспоминания, нужно помнить о главном – о безопасности на водоёмах, в лесу и в быту. Эта олимпиада – отличная возможность освежить знания и понять, что жизнь и здоровье зависят от правильных действий», – сказала первый замминистра образования Московской области Лариса Сулима.