В Подмосковье стартовала олимпиада для школьников по основам безопасности
На образовательной платформе Учи.ру стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя». Она будет продолжаться до 29 мая, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Олимпиада направлена на формирование у детей базовых навыков безопасного поведения в повседневной жизни. Участвовать в ней могут дошкольники и учащиеся 1-11 классов. Они на практических примерах отработают алгоритмы действий в типовых ситуациях – дома, в городе и на природе. Задания моделируют реальные ситуации, что позволит детям в безопасной обстановке понять, как действовать при пожаре, утечке газа и в других случаях.
«Важно, что ребята проверят свои знания в преддверии летних каникул. Чтобы долгожданный отдых оставил только приятные воспоминания, нужно помнить о главном – о безопасности на водоёмах, в лесу и в быту. Эта олимпиада – отличная возможность освежить знания и понять, что жизнь и здоровье зависят от правильных действий», – сказала первый замминистра образования Московской области Лариса Сулима.
В дополнение к олимпиаде МЧС России подготовило видеоролик «Говорим про безопасность». В формате интервью со спасателем дети познакомятся с работой специалистов и главными правилами безопасного поведения. Этот материал педагоги могут использовать во время уроков или классных часов, а родители – для совместного повторения с детьми важных тем. Видеоролик доступен на сайте олимпиады.
На выполнение заданий отводится 60 минут. Задания адаптированы под возраст участников: для дошкольников подготовлено пять заданий, для школьников – семь.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Все участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя – благодарственные письма.