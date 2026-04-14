Тренировка экзамена по информатике собрала 13 000 девятиклассников Подмосковья
Московская область с этого года переходит на новый формат экзамена по информатике для девятиклассников. Он будет полностью проходить в компьютерной форме, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Как пояснили в министерстве, это повысит объективность оценки знаний учащихся, сократит административные издержки и время на обработку результатов. Новый формат также снизит бумажную нагрузку на пункты проведения экзаменов.
14 апреля Подмосковье приняло участие во Всероссийском тренировочном мероприятии, организованном в новом формате.
«Экзамен проходил на базе 435 пунктов проведения. Он был максимально приближен к реальным условиям: выпускники прошли все этапы, включая организованный вход, инструктаж в аудитории и выполнение заданий за компьютером. В тренировке приняли участие более 13 000 девятиклассников», – рассказали в региональном Минобразования.
Там отметили, что тренировки помогают заранее проверить готовность школ к проведению экзаменов, позволяют ученикам познакомиться с новым форматом и повысить уверенность в день настоящего испытания.
До конца мая в пунктах проведения проведут ещё нескольких тренировок.