Тренировка экзамена по информатике собрала 13 000 девятиклассников Подмосковья

Московская область с этого года переходит на новый формат экзамена по информатике для девятиклассников. Он будет полностью проходить в компьютерной форме, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.





Как пояснили в министерстве, это повысит объективность оценки знаний учащихся, сократит административные издержки и время на обработку результатов. Новый формат также снизит бумажную нагрузку на пункты проведения экзаменов.



14 апреля Подмосковье приняло участие во Всероссийском тренировочном мероприятии, организованном в новом формате.

«Экзамен проходил на базе 435 пунктов проведения. Он был максимально приближен к реальным условиям: выпускники прошли все этапы, включая организованный вход, инструктаж в аудитории и выполнение заданий за компьютером. В тренировке приняли участие более 13 000 девятиклассников», – рассказали в региональном Минобразования.