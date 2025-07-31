Подмосковные школьники вошли в число сильнейших на турнире «Знание.Игра»

31 июля 2025, 19:54

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Знатоки из Московской области оказались в числе сильнейших на турнире по викторинам «Знание.Игра». Общество «Знание» подвело промежуточные итоги соревнований, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.





В турнире участвуют более 250 команд юных россиян. В топ-10 рейтинга в категории «Школы и колледжи» вошла команда «Пентабулль» школы №29 городского округа Мытищи.

«Турнир продолжается, желающие могут вступить в борьбу, зарегистрировавшись на отборочные игры. Они проходят каждую среду. Всего запланировано 23 онлайн-игры. По итогам игр каждой команды формируется общий рейтинг. 11 команд с лучшими результатами пригласят на очный финал в Москве. Также в будущем году пройдут региональные финалы. В очной игре смогут принять участие до 30 команд от каждого региона. Победители получат путёвку на финал», – рассказали в министерстве.