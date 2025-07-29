Учитель математики из Луховиц вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»
Учитель математики гимназии №10 в Луховицах Андрей Феофанов вошёл в число 35 полуфиналистов четвёртого сезона телешоу «Классная тема!». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Телешоу направлено на выявление талантливых педагогов, способных вдохновлять и мотивировать учеников. Цель проекта – дать учителям возможность продемонстрировать профессиональное мастерство, способствовать повышению престижа одной из важнейших профессий. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 6720 педагогов из разных регионов России», – рассказали в пресс-службе.Участники прошли тестирование и подготовили видеовизитки для оценки экспертной комиссией. Уроки полуфиналистов можно будет посмотреть в сообществе телешоу во «ВКонтакте».
В начале осени состоится народное голосование, по итогам которого определят семь финалистов. Они поборются за победу на телеканале «Россия».
Победитель проекта получит шанс записать авторскую программу на федеральном канале и делиться знаниями с миллионами зрителей. Кроме того, участники получат подарки от партнёров проекта – образовательные путешествия, стажировки и ценные призы.