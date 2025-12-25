Достижения.рф

Юный хоккеист из Серпухова получил клюшку с автографом Третьяка

оригинал Фото: Администрация городского округа Серпухов

В Серпухове юному хоккеисту для Саши Марейчева из многодетной семьи случилось настоящее новогоднее чудо — ему подарили клюшку с автографом легенды отечественного спорта Владислава Третьяка. Подарок вручил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко. Об этом сообщили в пресс-службе партии.



Традиционная новогодняя акция «Ёлка желаний» помогает детям, оставшимся без попечения родителей, с ограничениями по здоровью, а еще детям участников СВО и тех, кто был вынужден покинуть свои дома в приграничных районах.

Фото: Администрация городского округа Серпухов
«Саша серьёзно занимается хоккеем и мечтает быть похожим на легенду отечественного спорта — Владислава Третьяка. Мне выпала возможность исполнить мечту мальчика. Передал Саше клюшку с автографом Третьяка. Верю, что она станет для него хорошим талисманом. Саша рассказал, как планирует провести каникулы. Обсудили также развитие зимних видов спорта в Серпухове — для этого в округе работают катки и ледовые площадки», — рассказал Алексей Шимко.
С 5 декабря в Серпухове начали исполнять детские мечты — ребята получали книги, игрушки, экскурсии и многое другое. Каждая история искренне отражает, насколько дети ждут внимания и верят в чудеса.
Фото: Администрация городского округа Серпухов
Подмосковная «Единая Россия» уже семь лет поддерживает Всероссийскую акцию, инициированную «Движением Первых». За это время около 120 000 участников воплотили почти 320 000 желаний детей.
Ирина Паршина

