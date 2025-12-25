Юный хоккеист из Серпухова получил клюшку с автографом Третьяка

25 декабря 2025, 13:02

оригинал Фото: Администрация городского округа Серпухов

В Серпухове юному хоккеисту для Саши Марейчева из многодетной семьи случилось настоящее новогоднее чудо — ему подарили клюшку с автографом легенды отечественного спорта Владислава Третьяка. Подарок вручил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко. Об этом сообщили в пресс-службе партии.





Традиционная новогодняя акция «Ёлка желаний» помогает детям, оставшимся без попечения родителей, с ограничениями по здоровью, а еще детям участников СВО и тех, кто был вынужден покинуть свои дома в приграничных районах.



Фото: Администрация городского округа Серпухов

«Саша серьёзно занимается хоккеем и мечтает быть похожим на легенду отечественного спорта — Владислава Третьяка. Мне выпала возможность исполнить мечту мальчика. Передал Саше клюшку с автографом Третьяка. Верю, что она станет для него хорошим талисманом. Саша рассказал, как планирует провести каникулы. Обсудили также развитие зимних видов спорта в Серпухове — для этого в округе работают катки и ледовые площадки», — рассказал Алексей Шимко.