Юный хоккеист из Серпухова получил клюшку с автографом Третьяка
В Серпухове юному хоккеисту для Саши Марейчева из многодетной семьи случилось настоящее новогоднее чудо — ему подарили клюшку с автографом легенды отечественного спорта Владислава Третьяка. Подарок вручил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Традиционная новогодняя акция «Ёлка желаний» помогает детям, оставшимся без попечения родителей, с ограничениями по здоровью, а еще детям участников СВО и тех, кто был вынужден покинуть свои дома в приграничных районах.
«Саша серьёзно занимается хоккеем и мечтает быть похожим на легенду отечественного спорта — Владислава Третьяка. Мне выпала возможность исполнить мечту мальчика. Передал Саше клюшку с автографом Третьяка. Верю, что она станет для него хорошим талисманом. Саша рассказал, как планирует провести каникулы. Обсудили также развитие зимних видов спорта в Серпухове — для этого в округе работают катки и ледовые площадки», — рассказал Алексей Шимко.С 5 декабря в Серпухове начали исполнять детские мечты — ребята получали книги, игрушки, экскурсии и многое другое. Каждая история искренне отражает, насколько дети ждут внимания и верят в чудеса.
Подмосковная «Единая Россия» уже семь лет поддерживает Всероссийскую акцию, инициированную «Движением Первых». За это время около 120 000 участников воплотили почти 320 000 желаний детей.