В восьми округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

23 апреля 2026, 10:21

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора регулярно обследуют региональные дороги и проверяют состояние элементов инфраструктуры и оперативно устраняют недостатки и ремонтируют их. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что дорожники за неделю отремонтировали повреждённые искусственные неровности на девяти участках дорог в восьми округах.

Работы по восстановлению «лежачих полицейских» провели на улице Наркомвод в Жуковском, улице Крыловской в микрорайоне Клязьма в Пушкино, улице Чехова в Чехове, улице Колхозной в Ступине, улице Мира в Луховицах, а также на улице Центральной в посёлке совхоза Будённовец Дмитровского округа, на улице Советской в селе Коробчеево г.о. Коломна и в Богородском округе – на улице Советской Конституции в Ногинске и улице Карла Маркса в деревне Белой.

В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливаются на тех участках дорог, где необходимо «успокоить движение». Это места у мест притяжения пешеходов, среди которых переходы, образовательные, медицинские и спортивные учреждения.