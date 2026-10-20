В Кратовской школе прошёл региональный форум по безопасности для молодёжи

20 октября 2026, 16:32

Фото: Раменский медиацентр

В Кратовской школе №15 состоялся региональный форум для подростков и молодёжи «Безопасность». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Ребятам рассказали о проблемах, с которыми люди сталкиваются каждый день, и предложили разобраться в вопросах общей безопасности.

«На встрече присутствовали представители всех 27 учебных учреждений округа. Мероприятие было разделено на теоретический и практический блоки. Перед участниками выступили с лекциями представители силовых структур и служб безопасности. Они поделились информацией, которая может пригодиться в различных жизненных ситуациях. Ребята смогли применить полученные знания на мастер-классах», – рассказали в пресс-службе.