В Кратовской школе прошёл региональный форум по безопасности для молодёжи
В Кратовской школе №15 состоялся региональный форум для подростков и молодёжи «Безопасность». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Ребятам рассказали о проблемах, с которыми люди сталкиваются каждый день, и предложили разобраться в вопросах общей безопасности.
«На встрече присутствовали представители всех 27 учебных учреждений округа. Мероприятие было разделено на теоретический и практический блоки. Перед участниками выступили с лекциями представители силовых структур и служб безопасности. Они поделились информацией, которая может пригодиться в различных жизненных ситуациях. Ребята смогли применить полученные знания на мастер-классах», – рассказали в пресс-службе.
Они были посвящены пожарной безопасности, спасательным работам на водных объектах, радиационной, химической и биологической защите, оказанию первой помощи, туризму, выживанию в природной среде и управлению беспилотниками.