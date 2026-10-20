В Жуковском снесли аварийные жилые дома 1954 года постройки
На улице Клубной в Жуковском ликвидировали два аварийных жилых дома. Об этом рассказали в пресс-службе Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажные кирпичные дома были построены ещё в 1954 году. Их площадь составляла 330 и 390 квадратных метров соответственно. Из-за высокой степени износа строительных конструкций здания признали аварийными.
«По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» из этих домов расселили жильцов 16 квартир. Затем строения включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас аварийные здания демонтировали, строительный мусор вывезли и утилизировали. Как будут использованы освободившихся территории, определит администрация», – рассказали в Мособлархитектуры.
По данным ведомства, на территории городского округа выявили 33 объекта незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 26 объектов, то есть 79% от общего количества. Работа по этому направлению будет продолжена.