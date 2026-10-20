В Жуковском снесли аварийные жилые дома 1954 года постройки

20 октября 2026, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

На улице Клубной в Жуковском ликвидировали два аварийных жилых дома. Об этом рассказали в пресс-службе Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажные кирпичные дома были построены ещё в 1954 году. Их площадь составляла 330 и 390 квадратных метров соответственно. Из-за высокой степени износа строительных конструкций здания признали аварийными.

«По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» из этих домов расселили жильцов 16 квартир. Затем строения включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас аварийные здания демонтировали, строительный мусор вывезли и утилизировали. Как будут использованы освободившихся территории, определит администрация», – рассказали в Мособлархитектуры.