Подмосковные шпажисты завоевали семь наград международных соревнований

25 февраля 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные фехтовальщики выиграли семь медалей на международных соревнованиях «Шпага Сириуса». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.