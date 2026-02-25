Подмосковные шпажисты завоевали семь наград международных соревнований
Подмосковные фехтовальщики выиграли семь медалей на международных соревнованиях «Шпага Сириуса». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В активе представителей региона – четыре золотые, две серебряные и бронзовая награды.
Золото в личном первенстве среди мужчин взял Дмитрий Швелидзе. Ещё одна золотая медаль на его счету – в командном первенстве в составе сборной «Россия-1». Второе место заняла команда «Россия-3», в составе которой соревновались подмосковные шпажисты Георгий Бруев и Владимир Таласов.
В командном первенстве среди женщин в составе сборной «Россия-1» победила Кристина Ясинская. Замкнула тройку лидеров команда «Россия-6», в которой Московскую область представляла Анастасия Забелина.
В личных соревнованиях женщин Кристина Ясинская и Татьяна Гудкова заработали золото и серебро соответственно.
Международные соревнования по фехтованию «Шпага Сириуса» проходили в Краснодарском крае.
