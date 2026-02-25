Достижения.рф

Подмосковные шпажисты завоевали семь наград международных соревнований

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные фехтовальщики выиграли семь медалей на международных соревнованиях «Шпага Сириуса». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В активе представителей региона – четыре золотые, две серебряные и бронзовая награды.

Золото в личном первенстве среди мужчин взял Дмитрий Швелидзе. Ещё одна золотая медаль на его счету – в командном первенстве в составе сборной «Россия-1». Второе место заняла команда «Россия-3», в составе которой соревновались подмосковные шпажисты Георгий Бруев и Владимир Таласов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В командном первенстве среди женщин в составе сборной «Россия-1» победила Кристина Ясинская. Замкнула тройку лидеров команда «Россия-6», в которой Московскую область представляла Анастасия Забелина.

В личных соревнованиях женщин Кристина Ясинская и Татьяна Гудкова заработали золото и серебро соответственно.

Международные соревнования по фехтованию «Шпага Сириуса» проходили в Краснодарском крае.
Лора Луганская

