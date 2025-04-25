Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка России по BMX-фристайлу

Елена Малышева (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Представительница Московской области Елена Малышева завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по BMX-фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Елена Малышева поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в олимпийской дисциплине «фристайл-парк». Золотую медаль в этой дисциплине выиграла спортсменка из Самарской области Екатерина Круглова, а второе место заняла москвичка Анастасия Блинова», — говорится в сообщении.Второй этап Кубка России по BMX-фристайлу проводился в казанском экстрим-парке «УРАМ». Участниками соревнований стали более 80 спортсменов из 18 российских регионов.
В областном Минспорта напомнили, что на первом этапе Кубка России по BMX-фристайлу Елена Малышева взяла золото во «фристайл-парке».
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