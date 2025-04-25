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Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка России по BMX-фристайлу

Елена Малышева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Елена Малышева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

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Представительница Московской области Елена Малышева завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по BMX-фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Елена Малышева поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в олимпийской дисциплине «фристайл-парк». Золотую медаль в этой дисциплине выиграла спортсменка из Самарской области Екатерина Круглова, а второе место заняла москвичка Анастасия Блинова», — говорится в сообщении.
Второй этап Кубка России по BMX-фристайлу проводился в казанском экстрим-парке «УРАМ». Участниками соревнований стали более 80 спортсменов из 18 российских регионов.

В областном Минспорта напомнили, что на первом этапе Кубка России по BMX-фристайлу Елена Малышева взяла золото во «фристайл-парке».

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по займам для предпринимателей
25 апреля 2025, 09:49

Фото: istockphoto.com/simpson33

Плательщики налога на профессиональный доход в Московской области теперь могут проще и быстрее оформить льготный заём через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услугу оптимизировали, и теперь срок её предоставления для субъектов малого и среднего бизнеса сократился с 24 до 21 рабочего дня, а для индивидуальных предпринимателей и самозанятых — до 11 рабочих дней. Кроме того, к услуге подключили «умный сервис», который автоматически проверяет статус и регистрацию налогоплательщика в Московской области», — объяснила глава Мингосусправления региона Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что подмосковные предприниматели могут получить до 5 млн рублей займа по ставке от 2% годовых сроком на три года.

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В деревенском доме в Подмосковье нашли нарколабораторию
25 апреля 2025, 09:30

Фото: istockphoto.com/simpson33

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Толмачёво Раменского муниципального округа, задержан опозориваемый в организации лаборатории — 32-летний уроженец Северного Кавказа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В лаборатории полицейские изъяли 47 канистр с химическими жидкостями и реактивами, пластиковый контейнер с порошком, стеклянные колбы и другое оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили изъятый порошок и установили, что это метилэфедрон, общая масса наркотика составила более пяти килограммов.

Задержанный рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров: куратор дал ему инструкции, как снять дом, оборудовать лабораторию и производить наркотики. Всё необходимое для производства ему предоставили через тайники-закладки. Подпольная лаборатория работала с января текущего года.

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100 подмосковных студотрядовцев пройдут обучение в Школе проводников
24 апреля 2025, 21:53

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Студенческие отряды Подмосковья открыли Школу проводников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Будущие специалисты получат знания и навыки для работы с пассажирами в поездах.
«100 студотрядовцев пройдут обучение по программе, включающей теоретические занятия и практическую подготовку в сфере пассажирских перевозок. После обучения ребята получат свидетельства государственного образца о присвоении квалификации «Проводник пассажирского вагона третьего разряда». Бойцы будут официально трудоустроены в АО «ФПК», а затем отправятся в рейсы от Сочи до Мурманска», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Как пояснили в министерстве, студенты уже начали изучать нормативные документы и правила безопасности на железнодорожном транспорте. На практических занятиях ребята освоят грамотное обслуживание пассажиров; оказание первой помощи и действия в нештатных ситуациях;
навыки работы с оборудованием вагона и способы разрешения конфликтных ситуаций.

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В «Новом Иерусалиме» открыли две экспозиции к 80-летию Великой Победы
24 апреля 2025, 21:45

В Государственном музее «Новый Иерусалим» открыли две экспозиции, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фотодокументальный проект «Музей. Опалённые страницы» рассказывает, как музей, основанный в помещениях Ново-Иерусалимского монастыря в 1920 году, пережил годы войны, частичную эвакуацию и оккупацию Истры. Посетители увидят фотокопии документов и фот из фондов музея, документально-изобразительные материалы, раскрывающие истории спасённых и погибших коллекций, узнают о музейщиках, совершивших подвиг, спасая экспонаты», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставка «Война. Победа. Память» представит около 100 предметов плакатного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея «Новый Иерусалим», созданных перед началом войны, в военное и послевоенное время.
«Плакаты, предметы скульптуры, изделия из фарфора, образцы лаковой миниатюры наравне с документами позволяют увидеть и осмыслить подвиг советского народа в годы войны, его героизм и мужество в борьбе с фашизмом, веру в Победу, запечатлённые мастерами в произведениях искусства», – добавили в пресс-службе.
Полная информация и билеты на обе выставки доступны по ссылке.

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Правоохранители и общественники Подмосковья обсудили безопасность детей на дорогах
24 апреля 2025, 21:19

Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

За первые три месяца 2025 года количество ДТП с участием детей в Подмосковье увеличилось на 13% и составило 69. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов, передаёт корреспондент «Радио 1» Анастасия Ларина.
В Подмосковье состоялся круглый стол на тему обеспечения безопасности детских маршрутов «дом – школа – дом» для разработки пилотного регионального проекта по улучшению внутридомовой и околошкольной инфраструктуры.
«К сожалению, в результате этих происшествий погибли пять детей. В прошлом году было три. При этом число пострадавших детей увеличилось на 11% и достигло 73. Дорожные аварии с участием несовершеннолетних составили 10% от общего числа учётных ДТП. Число погибших в них детей – 3%, а количество получивших травмы – 10%», – сказал Севостьянов.
Владимир Севостьянов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Что касается категорий участников аварий, то это дети-пешеходы, дети-пассажиры и дети-водители самокатов и велосипедов.
«Самая обширная категория – дети-пешеходы. За отчётный период было зарегистрировано 30 наездов на несовершеннолетних пешеходов, что составило 43% от общего количества ДТП с детьми. Наезды привели к гибели троих детей и к 27 травмированным. По сравнению с прошлым годом число происшествий с детьми-пешеходами осталось на том же уровне. Количество пострадавших в них уменьшилось на 18%. Дети-пешеходы – одна из наиболее подверженных риску попадания в аварии категорий несовершеннолетних участников дорожного движения. При этом 41% всех наездов совершён в зоне нерегулируемых пешеходных переходов», – подчеркнул замначальника подмосковной ГАИ.
По его словам, это говорит о том, что дети в основном знают и соблюдают правила дорожного движения, стараются правильно перейти дорогу. Но нерадивые водители им такого преимущества не предоставляют. Подавляющее большинство подобных ДТП случается в те моменты, когда дети находятся без сопровождения взрослых

Евгения Каретникова (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

О том, какие шаги нужно предпринять для безопасности детей на дорогах, рассказала начальник Управления регионального административного транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова. Одно из уже принятых решений – увеличить до 200 метров радиус обследования пешеходных переходов возле школ.
«По установленному стандарту ранее мы обследовали перед началом учебного года 50 метров от школы. Проанализировав ситуацию в 2024 году, мы поняли, что этого недостаточно, и необходимо расширить радиус. Поэтому в этом году было принято решение расширить его до 200 метров. К новому учебному году при приёмке школ все пешеходные переходы возле них должны быть оборудованы и соответствовать нормативному состоянию.
В этом году мы утвердили типовую схему обустройства переходов вблизи образовательных учреждений. Эта схема доведена до всех муниципалитетов, которые на своей территории обязаны обустроить переходы по такому стандарту», – сказала Каретникова.
Она добавила, что разметка на таких переходах должна быть из термопластика. Она более яркая и сумерки, ближе к ночному времени, даёт определённую яркость для водителя, чтобы он был внимательнее.

Сергей Леонов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов подчеркнул, как важно наладить координацию действий граждан и властей.
«Обеспечение безопасности детских маршрутов «школа – дом – школа» – это не просто вопрос технического регулирования, а вопрос доверия родителей к действующей системе власти, доверия детей к взрослым и, в конечном итоге, доверия общества к власти. Сегодня важно выстроить устойчивую модель взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества. Ведь безопасность детей – та точка, где у нас не может быть разногласий. Это наша общая ответственность. Совместно с администрациями, с Управлением ГАИ Московской области, с образовательными учреждениями мы готовы организовывать регулярные дни безопасности, рейды, профилактических мероприятий. Но главное – мы готовы быть глазами и голосом общества на местах», – отметил Леонов.
Марьяна Кристалинская (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Ещё одна участница круглого стола, президент общественной организации «Сообщество родителей Одинцовского городского округа» Марьяна Кристалинская, рассказала о проекте «Родительский патруль».
«Наш проект направлен на привлечение внимания детей и взрослых к безопасному поведению на дороге. Начиная с 7.30 утра активные родители помогают детям на нерегулируемых пешеходных переходах безопасно пересекать дорогу. В это время движение транспорта наиболее интенсивное, и родители выходят на дороги в световозвращающих жилетах с надписью «Родительский патруль», – пояснила Кристалинская.
Организатором круглого стала выступил Союз безопасности дорожного движения Московской области при содействии Минтранса Подмосковья при поддержке Госавтоинспекции региона.

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