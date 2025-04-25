Metaratings.ru: посредники предлагают «Динамо» рассмотреть кандидатуру Хлусевича

Фото: iStock/Rost-9D
Посредники предлагают ФК «Динамо» рассмотреть кандидатуру 24-летнего правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, однако пока клуб не проявляет интереса к игроку.
Об этом стало известно Metaratings.ru.
Отмечается, что основная причина отсутствия интереса у «Динамо» — экономическая. Хлусевич запросил слишком большую зарплату.
Напомним, 24-летний россиянин играет за «Спартак» с января 2022 года, когда покинул тульский «Арсенал». ЗА это время он забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 95 матчах.
По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Хлусевича достигает 4 млн евро.
Читайте также:
Спрогнозирован исход матча «Зенита» с «Динамо»
Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах
Медина вернулся в общую группу «Спартака» и может сыграть с ЦСКА
Отмечается, что основная причина отсутствия интереса у «Динамо» — экономическая. Хлусевич запросил слишком большую зарплату.
Напомним, 24-летний россиянин играет за «Спартак» с января 2022 года, когда покинул тульский «Арсенал». ЗА это время он забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 95 матчах.
По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Хлусевича достигает 4 млн евро.
Читайте также:
Спрогнозирован исход матча «Зенита» с «Динамо»
Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах
Медина вернулся в общую группу «Спартака» и может сыграть с ЦСКА
Данил Пономарев