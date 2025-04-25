Оценены шансы «Зенита» на победу в матче с «Динамо»

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У «Зенита» есть большие шансы поймать «Динамо» на контратаке и победить, заявил бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис. По его мнению, матч будет результативным, команды забьют друг другу не менее двух-трех мячей.
«Это не «Химки», а совсем другой соперник. В том матче «Зенит» понимал, с кем играет, где-то расслабились, это не та команда, которая может им противостоять. А здесь будет матч с командой по-своему уникальной, потому что «Динамо» здорово играет в атаку, а в обороне у них большие проблемы», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.Напомним, «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 53 очками, «Динамо» — пятое и 46 баллов. Матч состоится в субботу, 26 апреля, в Москве.
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