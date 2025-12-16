Экс-игрок «Локомотива» назвал лучшего российского футболиста 2025 года
Тарас Бурлак назвал Алексея Батракова лучшим футболистом России 2025 года
Экс-футболист «Локомотива» Тарас Бурлак назвал полузащитника команды Алексея Батракова лучшим игроком России в 2025 году.
В беседе с «Metaratings.ru» Бурлак объяснил свою позицию.
«Батраков — лучший футболист 2025 года. Можно выделять Сперцяна, но Эдуард играет в чемпионской команде. Там всё налажено, есть Кордоба. Сперцян — встроенный винтик. В «Локомотиве» же всё построено на Лёхе, всё зависит от Батракова. Он как единица больше влияет на команду, чем Сперцян», — высказался Тарас.Помимо этого, он обратил внимание на то, что Алексей моложе и уже играет за сборную России. В текущем сезоне РПЛ Алексей Батраков провёл 17 матчей. На его счету 11 забитых мячей и шесть результативных передач. Полузащитник возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России, а по количеству голевых передач занимает второе место в лиге.