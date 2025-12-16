Житель Подмосковья вошёл в число победителей «Первого кубка нейроконтента»

16 декабря 2025, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба хакатона «Первый кубок нейроконтента»

Итоги третьего хакатона «Первый кубок нейроконтента» подвела президентская платформа «Россия – страна возможностей». Победу одержала комана «Явь и навь», в одним из членов которой был житель Московской области Андрей Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Всего за победу сражались 84 человека, объединённые в 24 команды. Кубок победителям вручил замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.





«Кубок собрал неординарных людей, увлеченных своим делом. Мы даже не думали, что идея собирать команды, которые создают нейроконтент, станет такой успешной. За таким контентом будущее, он дает возможность людям реализовываться. И мы будем идти по этому пути», — сказал Жарич.