Житель Подмосковья вошёл в число победителей «Первого кубка нейроконтента»
Итоги третьего хакатона «Первый кубок нейроконтента» подвела президентская платформа «Россия – страна возможностей». Победу одержала комана «Явь и навь», в одним из членов которой был житель Московской области Андрей Семёнов. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Всего за победу сражались 84 человека, объединённые в 24 команды. Кубок победителям вручил замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.
«Кубок собрал неординарных людей, увлеченных своим делом. Мы даже не думали, что идея собирать команды, которые создают нейроконтент, станет такой успешной. За таким контентом будущее, он дает возможность людям реализовываться. И мы будем идти по этому пути», — сказал Жарич.С командой-победителем «Явь и навь» заключил контракт на производство социально значимого контента партнёр проекта — АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта». Сумма контракта составляет 500 тысяч рублей.