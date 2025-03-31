Подмосковные синхронисты завоевали три медали на первенстве России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В городском округе Чехов завершилось первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет. Команда Московской области завоевала три награды — золотую, серебряную и бронзовую, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили во дворце спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова». В них приняли участие более 400 спортсменов из 42 команд, представляющих 24 региона страны. Медали разыгрывались в шести дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, смешанный дуэт, группа и комби.
Подмосковные спортсмены стали победителями в дисциплине «мужское соло», заняли второе место в «дуэте» и третье — в «комби». Кроме того, они показали высокие результаты в категориях «группа» и «смешанный дуэт», заняв третьи места. Эти успехи позволили сборной Московской области замкнуть тройку лидеров в общекомандном зачёте.
Регион на турнире представляли 49 синхронистов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова. Соревнования проходили с 25 по 28 марта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Подмосковные спортсмены стали победителями в дисциплине «мужское соло», заняли второе место в «дуэте» и третье — в «комби». Кроме того, они показали высокие результаты в категориях «группа» и «смешанный дуэт», заняв третьи места. Эти успехи позволили сборной Московской области замкнуть тройку лидеров в общекомандном зачёте.
«Чтобы быть в лидерах, нужно уметь абсолютно всё, потому что синхронное плавание сочетает в себе плавание, хореографию и акробатическую подготовку. Наш вид спорта очень многогранный, поэтому требует больших физических и временных затрат», — сообщила тренер высшей категории, спортивная судья международной всероссийской категории Полина Прощенко.
Регион на турнире представляли 49 синхронистов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова. Соревнования проходили с 25 по 28 марта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова