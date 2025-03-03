Подмосковные спортсменки завоевали медали соревнований по тайскому боксу

Фото: istockphoto.com/Veronika Ryabova
Представительницы Московской области Анастасия Чиркова и Яна Ерёмина завоевали награды ХХХ чемпионата и первенства России по тайскому боксу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Анастасия Чиркова из Сергиева Посада стала лучшей среди юниорок на первенстве России в весовой категории 67 килограммов. А Яна Ерёмина из бойцовского клуба «Кремень» при серпуховской спортивной школе «Зубрёнок» выиграла бронзовую медаль чемпионата.
Читайте также:
Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева
«Мне сделали кесарево сечение. Я была последней»: Ирина Роднина рассказала, почему расплакалась на пьедестале
Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
«Яна Ерёмина провела два достойных боя и завоевала бронзу, уступив в полуфинале спортсменке из Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.Тридцатый чемпионат и первенство России по тайскому боксу проходили в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях приняли 500 спортсменов из 50 российских регионов.
Читайте также:
Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева
«Мне сделали кесарево сечение. Я была последней»: Ирина Роднина рассказала, почему расплакалась на пьедестале
Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Лев Каштанов