Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали первенства России

03 марта 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по синхронному плаванию среди девушек 13-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





В состав подмосковной сборной вошли 27 воспитанниц Рузской спортшколы по водным видам спорта.





«Серебряные награды завоевали Анна Данилова в дисциплине «соло», а также Анна Данилова и Мария Чечель в дисциплине «дуэт», — говорится в сообщении.