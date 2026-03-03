Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали первенства России
Две серебряные и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на первенстве России по синхронному плаванию среди девушек 13-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В состав подмосковной сборной вошли 27 воспитанниц Рузской спортшколы по водным видам спорта.
«Серебряные награды завоевали Анна Данилова в дисциплине «соло», а также Анна Данилова и Мария Чечель в дисциплине «дуэт», — говорится в сообщении.Бронзовые медали выиграла в дисциплине «комби» команда, за которую выступали Полина Щекотихина, Алеся Трофименко, Виктория Петрова, Анна Люосева, София Курникова, Кристина Кузнецова, Елизавета Игнатенко, Диана Воробьёва, Мария Боярская и Александра Александрова.
Соревнования проводились в Чехове. В них приняли участие около 500 спортсменок из 47 российских регионов.