Подмосковные синхронистки завоевали пять наград Всероссийских соревнований

28 мая 2025, 10:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала пять медалей Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка» – четыре золотые и серебряную. В соревнованиях участвовали девушки 13-15 лет и юноши 13-16 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В дисциплине «Фигуры» золото взяла Анна Данилова, серебро – Мария Чечель. В дисциплине «Соло» первое место вновь заняла Данилова. В дисциплине «Дуэт» лучшими стали Данилова и Чечель. Заключительную золотую награду подмосковная сборная заработала в дисциплине «Комби».



«Это был замечательный старт в прекрасном городе Владивостоке. Прилететь на другой конец страны и выиграть – дорогого стоит! Благодарю спортсменок за профессионализм и мастерство. Успели и поработать, и посмотреть город. Огромное спасибо спортшколе олимпийского резерва по водным видам спорта Московской области за такую возможность», – сказала тренер сборной Полина Прощенко.