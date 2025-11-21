Спортсменки из Подмосковья взяли шесть медалей всероссийского турнира по боксу

21 ноября 2025, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые и две серебряные медали завоевали представительницы Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу среди сильнейших девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир организовали в городе Сальск Ростовской области.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись юниорки Ксения Андреева из Чехова (весовая категория 57 килограммов) и Ксения Вишневская из Королёва (весовая категория 48 килограммов), а среди девушек 15-16 лет — Альбина Юсупова из Долгопрудного (весовая категория 80+ кг) и Елизавета Алейникова из Клина (весовая категория 70 кг), — говорится в сообщении.