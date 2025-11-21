Юлия Куценко из Мытищ стала призёром чемпионата России по кикбоксингу

21 ноября 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Юлия Куценко стала бронзовым призёром чемпионата России по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.