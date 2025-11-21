Юлия Куценко из Мытищ стала призёром чемпионата России по кикбоксингу
Спортсменка из Московской области Юлия Куценко стала бронзовым призёром чемпионата России по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Представительница Мытищ тренируется в региональном Центре спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Выступает в категории 65 кг в дисциплине «лоу-кик». В решающем поединке за медаль с Куценко боролась соперница из Омской области, но не смогла ничего ей противопоставить.
Как отметили в министерстве, Юлия является также обладательницей Кубка мира, многократной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата Европы.
Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 18 по 23 ноября в дагестанском Каспийске в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В нём участвуют свыше 700 спортсменов из 60 регионов страны. Соревнования проводят по всем дисциплинам кикбоксинга – сольным композициям, поинтфайтингу, лайт-контакту, фулл-контакту, лоу-кику и К1.
Запланированы также поединки в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лайт-контакт» среди ветеранов – спортсменов, завершивших карьеру.
