В торговом центре и на ж/д станции в Электростали выявили 15 мигрантов-нелегалов

04 августа 2025, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по выявлению и пресечению нелегальной миграции провели полицейские при поддержке Росгвардии в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверка была проведена на территории железнодорожной станции Фрязево и в торговом центре на улице Мира.





«По итогам рейда за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации и незаконное осуществление трудовой деятельности к административной ответственности были привлечены пятнадцать иностранцев. НА каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением из страны», — говорится в сообщении.