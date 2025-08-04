В торговом центре и на ж/д станции в Электростали выявили 15 мигрантов-нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению и пресечению нелегальной миграции провели полицейские при поддержке Росгвардии в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверка была проведена на территории железнодорожной станции Фрязево и в торговом центре на улице Мира.
«По итогам рейда за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации и незаконное осуществление трудовой деятельности к административной ответственности были привлечены пятнадцать иностранцев. НА каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением из страны», — говорится в сообщении.Сейчас полицейские занимаются установлением и привлечением к ответственности работодателя, причастного к нелегальной миграции.