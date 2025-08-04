В Подольске лесничие очистили от сухостоя более 90 га леса

04 августа 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске от неликвидной древесины очистили свыше 90 га лесов. Такие данные привели в пресс-служба администрации городского округа.





Специалисты устраняют погибшие и повреждённые деревья для оздоровления лесного фонда. Убирая сухостой, они предупреждают распространение вредных организмов. Принятые меры поддерживают экологический баланс лесов.

«Уже обработана территория суммарной площадью 90,74 га. Санитарная очистка ведется в нескольких локациях, в том числе у посёлка санатория «Родина», около посёлка Леспроект, в деревне Северово, на территории Подольского участкового лесничества. Также очищают лес в микрорайоне Климовск и в Львовском лесничестве», – отметили в администрации.