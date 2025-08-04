В Подольске лесничие очистили от сухостоя более 90 га леса
В Подольске от неликвидной древесины очистили свыше 90 га лесов. Такие данные привели в пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты устраняют погибшие и повреждённые деревья для оздоровления лесного фонда. Убирая сухостой, они предупреждают распространение вредных организмов. Принятые меры поддерживают экологический баланс лесов.
«Уже обработана территория суммарной площадью 90,74 га. Санитарная очистка ведется в нескольких локациях, в том числе у посёлка санатория «Родина», около посёлка Леспроект, в деревне Северово, на территории Подольского участкового лесничества. Также очищают лес в микрорайоне Климовск и в Львовском лесничестве», – отметили в администрации.Там уточнили, что работы проводит Подольский филиал Мособллеса.