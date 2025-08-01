В Подольске отчитались о ходе ремонта стоматологической поликлиники

01 августа 2025, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Продолжается ремонт стоматологического отделения, расположенного в Подольске по адресу: улица Красная, дом №5. Работы по отделке помещений уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В настоящее время рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории: начали укладывать тротуарную плитку.





«Проведена комплексная модернизация помещений на площади 600 квадратных метров. В результате реконструкции число стоматологических установок увеличили более чем в два раза — с семи до пятнадцати», — отмечается в сообщении.