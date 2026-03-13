Подмосковные сноубордисты получили три награды на двух этапах Кубка России

13 марта 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали завоевали представители Московской области на пятом и шестом этапах Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в городе Куса Челябинской области с 5 по 9 марта.



