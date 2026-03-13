Подмосковные сноубордисты получили три награды на двух этапах Кубка России
Одну золотую и две серебряные медали завоевали представители Московской области на пятом и шестом этапах Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в городе Куса Челябинской области с 5 по 9 марта.
А серебряные медали Подмосковью принёс Арсений Томин в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная», в которой он выступал с представительницей Магаданской области Александрой Паршиной, и в дисциплине «сноуборд-кросс».«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Привалова из Истры. Она показала лучший результат в дисциплине «сноуборд-кросс» среди женщин. Серебро и бронзу взяли спортсменки из Магаданской области», — говорится в сообщении.