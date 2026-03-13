Синхронистки из Подмосковья завоевали две медали всероссийских соревнований
Две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на всероссийском турнире по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Самаре с 8 по 12 марта. В них приняли участие более 300 спортсменов различных возрастов из 14 российских регионов.
«Одну из двух медалей Подмосковью принесла Екатерина Ефремова в дисциплине «соло» среди девочек до 13 лет. Она заняла третье место с результатом 314,6738 балла. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась синхронистка из Татарстана, набравшая 349,0735 балла, а серебро взяла спортсменка из Самарской области с 324,2702 балла», — говорится в сообщении.Бронзу также завоевала в дисциплине «группа» среди девушек 13–15 лет команда «Московская область-1» в составе Ульяны Ковтун, Ксении Калининой, Анастасии Михайловской, Анастасии Лукьяненко, Дарьи Леоненко, Маргариты Ковалёвой, Елизаветы Карповой, Софии Игошиной, Эллины Гайнуллиной и Маргариты Антоновой.