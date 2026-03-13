Гаджиев выделил клубы, которые будут бороться за титул в РПЛ
Гаджиев: борьба за чемпионство в РПЛ будет жесткой
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящей борьбе за титул в Российской Премьер-Лиге. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.
По словам Гаджиева, борьба за чемпионство будет не менее жесткой, чем в прошлом сезоне. Он считает, что главные претенденты на победу — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «ЦСКА».
«[Эти команды] смотрятся равнозначно в борьбе за титул. Они и разыграют его», — сказал собеседник издания.Он также отметил изменения в российском футболе после оттока легионеров: уровень мастерства снизился, но физическая подготовка выросла. Гаджиев подчеркнул, что махачкалинское «Динамо» было одним из первых клубов, который поддержал эту тенденцию.
После 20 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» (42) расположился на второй строчке, «Локомотив» (41) — на третьей, «ЦСКА» (36) — на четвертой.