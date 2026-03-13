Гаджиев выделил клубы, которые будут бороться за титул в РПЛ

13 марта 2026, 12:46

Гаджиев: борьба за чемпионство в РПЛ будет жесткой

Фото: iStock/Rafa Jodar

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящей борьбе за титул в Российской Премьер-Лиге. Своим мнением он поделился в беседе с Metaratings.ru.





По словам Гаджиева, борьба за чемпионство будет не менее жесткой, чем в прошлом сезоне. Он считает, что главные претенденты на победу — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «ЦСКА».

«[Эти команды] смотрятся равнозначно в борьбе за титул. Они и разыграют его», — сказал собеседник издания.