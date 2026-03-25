Подмосковные сноубордисты завоевали четыре медали чемпионата России

25 марта 2026, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходят на базе многофункционального спортивного комплекса «Сопка» в Красноярске с 22 по 26 марта.





«В дисциплине «сноуборд-кросс» золото Подмосковью принёс Арсений Томин, а его земляк Евгений Генин занял третье место», — говорится в сообщении.