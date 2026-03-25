Подмосковные сноубордисты завоевали четыре медали чемпионата России
Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходят на базе многофункционального спортивного комплекса «Сопка» в Красноярске с 22 по 26 марта.
«В дисциплине «сноуборд-кросс» золото Подмосковью принёс Арсений Томин, а его земляк Евгений Генин занял третье место», — говорится в сообщении.Кроме того, на вторую ступень пьедестала почёта по итогами заездов в сноуборд-кроссе среди женщин поднялась Анастасия Привалова. А Арсений Томин завоевал ещё одну золотую медаль дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная», в которой выступал с напарницей из Магаданской области.