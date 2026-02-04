Бондарь поддержал российских спортсменов на Олимпиаде в Италии
Пятикратный чемпион Европы и призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду Александр Бондарь выразил поддержку российским спортсменам на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что будет следить за их выступлениями и верит в высокий результат. Бондарь также добавил, что нейтральный статус спортсменов не мешает оценивать их успехи, и медали всё равно приносят славу стране.
На XXV зимних Играх Россию представят горнолыжники, фигуристы, шорт-трекисты, лыжники, конькобежцы, ски-альпинист и саночники, среди которых Семён Ефимов, Юлия Плешкова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Алёна Крылова, Иван Посашков, Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, Ксения Коржова, Анастасия Семёнова, Никита Филиппов, Дарья Олесик и Павел Репилов.
