Подмосковные сноубордисты завоевали золото и серебро на этапе Кубка России
Представители сборной Московской области взяли золотую и серебряную медали на VII этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях в сноуборд-кроссе среди мужчин первенствовал Арсений Томин из Истры. Второе место в соревнованиях женщин заняла другая истринская спортсменка Анастасия Привалова.
Очередной этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходит с 30 марта по 4 апреля года в Магадане.
