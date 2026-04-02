Достижения.рф

Подмосковные сноубордисты завоевали золото и серебро на этапе Кубка России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители сборной Московской области взяли золотую и серебряную медали на VII этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В соревнованиях в сноуборд-кроссе среди мужчин первенствовал Арсений Томин из Истры. Второе место в соревнованиях женщин заняла другая истринская спортсменка Анастасия Привалова.

Очередной этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходит с 30 марта по 4 апреля года в Магадане.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0