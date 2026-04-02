«Торнадо» впервые за восемь лет пробилось в финал Кубка Женской хоккейной лиги
Клуб «Торнадо» из подмосковного Дмитрова впервые за восемь лет вышел в финал Кубка Женской хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В полуфинальной серии подмосковные хоккеистки обыграли «Бирюсу» из Красноярского края со счётом 4:2. Теперь победительницы максимально близки к главной цели – Кубку ЖХЛ.
В финале «Торнадо» встретится с «Агиделью». Первые матчи финальной серии состоятся 7 и 9 апреля в Уфе.
