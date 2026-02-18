Загруженность дорог в Подмосковье утром 18 февраля составила пять баллов

18 февраля 2026, 10:01

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 18 февраля, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Основные заторы отмечаются на 14 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.