Загруженность дорог в Подмосковье утром 18 февраля составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 18 февраля, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Основные заторы отмечаются на 14 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 956 тысяч машин. Это на девять процентов меньше, чем в среднем в прошлом месяце.